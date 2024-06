13 mõtlemisviga, mis moonutavad tegelikkust ja ei lase depressioonist välja tulla

Mõtetel on millegi nähtamatu, kuuldamatu või mõõdetamatu kohta uskumatu jõud. Kogu päeva meeleolu võib oleneda sellest, kuidas me ühtainsat pettumust tõlgendame. Mõtetel võib olla ka sügav mõju meie käitumisele – kas me anname andeks või maksame kätte, osaleme või taandume, peame vastu või anname alla. Pole tähtis, millega sa oled konkreetselt vaeva näinud, sest tõenäoliselt on su mõtetel selles oma osa olnud – need kas põhjustavad ängi või pikendavad seda.

Kognitiiv-Käitumisteraapias (KKT) nimetatakse selliseid ängistavaid mõtteid negatiivseteks automaatmõteteks, sest need tekivad ilma, et me ise midagi teeksime. Justkui meie meelel oleks oma meel ning teatud päästikud põhjustavad neid automaatseid mõtteviise. Nii nagu meie mõtted võivad tekitada asjatut valu, võivad need aidata meil ka terveneda, kui need enda kasuks tööle rakendame. Sõna rakendama on selles kontekstis täiuslik valik, sest see tähendab kontrolli haaramist millegi üle, et seda ära kasutada. Nagu me selles ja järgmises peatükis näeme, saame takistada mõtteid meid mustamast ja aidata neil meile jõudu anda.