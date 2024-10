Sinijärv soovitab raamatut: tõmbas mul ihust ja hingest täiega läbi

See on nagu lasteraamat suurtele. Või hoopis suurteraamat lastele? Ma ei oska päris täpselt määratella, mis asi see on, aga ta tõmbas mul ihust ja hingest täiega läbi. Oli korraga hästi kerge ja kaunis raske. Kõomägi on raamat-raamatult mõistnud vaikselt vaipa alt tõmmata, et ei taipa päriselt, kas mängitakse minu kui lugejaga või mängib kirjanik kirjandusega või mõtleb ta mõnusa rikkurina, et teen mis tahan, vaadaku nad ise, ja vaatan ise ka ise. Kokkuvõttes ilmselt igast tibake ja saabubki eripäralik kokteil. Ei pea ju oma tekstitoodet kole tõsiselt võtma – samas nõrgavõitu ülejalalaskmist pole siin teps mitte. Ei ole olnud ka varem.