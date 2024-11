GALERII Kirg Napolis: «Pitsa läks täiesti külmaks, unustasime seda süüa»

Kas pitsa oli hea?

Ei mäleta kahjuks. (naerab)

Me oleme tegelikult sel teemal enne rääkinud. Ja ma mäletan, et pitsat te unustasite üldse süüa!

Unustasime. Pitsa läks täiesti külmaks.

​Aga igal juhul, kes nüüd tunneb, et tema just vajab sellist armastusedoosi ja ehtsat Itaalia kirge, siis seda leiab päris kindlasti Evelini uuest raamatust «Napoli ei lase üksindust tunda».

Loe ka pikka, siirast intervjuud Eveliniga, kus ta räägib oma armumiselood detailselt lahti. Siin on ülipalju armastust, kirge, sära, soojust ja head pitsalõhna.

Mis sind kallimas võlus ja kuidas tema nimi on?

Gregoryga hakkasime suhtlema pärast ühist lõunat. Mingi äratundmine tegelikult tekkis kohe – teised olid ammu ära läinud ja avastasime, et pool pitsat on külmaks läinud, sest meie olime kogu selle aja rääkinud. Mind võlus see, et temas on alles mingid vana kooli härrasmeeste maneerid.

Me võtsime ka alguses hästi rahulikult, pikka aega olime sõbrad, enne kui sellest armastus kasvas. Gregory on ajaloo ja filosoofia professor, kellega meie põhiväärtused ja elustiilid klapivad. Ja oleme mõlemad endale valinud elu ja eriala, kus õppimine ei lõpe kunagi, see hoiab põnevust.