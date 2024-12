Marju Kõivupuu: eestlane on kummaline olend. Tal on vaja seista millegi või kellegi vastu

Eestlane on kummaline olend. Tal on vaja seista millegi või kellegi vastu, siis ta suudab ennast mobiliseerida. Ma olen palju mõelnud, et kui seda kõrvitsapüha Ameerikast poleks tulnud, kas me oleksime hakanud nii palju vaeva nägema, et meie mardi- ja kadrisanditamise komme püsiks kõige kiuste elus, et see kõnetaks ka praeguseid noori.

Hobimälumängurina püüan jälgida erinevaid telemälumänge ja olen täheldanud, et kõige halvemini osatakse vastata nn Estica-küsimustele. Ikka piinlikult rumalaid vastuseid võib kuulda…

Ka (üli)õpilased ei ole Eesti teemades kodus: ei tunta kirjanikke, heliloojaid, maalikunstnikke, rahvakalendri tähtpäevadest ja riigipühade tähendustest kõnelemata. See võtab väga tõsiseks ja sunnib küsima: kuhu me oleme teel? Paljud nn vanad rahvakalendri tähtpäevad on meie riigipühad, see tähendab, et peame riiklikul tasandil küsima, miks ja kuidas me neid tähistame. Kuidas on see seotud meie identiteedi ja iseolemisega? Kui me juba esitame küsimuse, miks peaks nn vanu tähtpäevi tähistama, siis on see märk meie väärtushinnangute ja identiteedi muutustest. Mis suunas ja kuhu, näitab aeg.

Kuidas tärkas teis huvi rahvakultuuri vastu? Millal tundsite, et tahate saada rahvakultuuri uurijaks?