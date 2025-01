Kirjastaja kiidab: ma arvan, et see on üks olulisemaid teoseid, mis möödunud aastal ilmus

Raamatud, millest on saates lähemalt juttu:

Möödunud aasta lõpus ilmunud Tõnu Oja värsiraamat on kirjastaja selgitusel osutunud fenomenaalseks hitiks, mis saab lettidelt kogu aeg otsa. Kuigi tegu on luuleraamatuga, on teose vastu olnud väga suur huvi.

Samal teemal Soovitused SÕBER SOOVITAB ⟩ Parem ikka kui mõne eputrilla memuaarid

«Siit leiavad eestlased mõtteainet pimedateks talveöödeks päris palju,» usub René Tendermann.

«Täiesti omamoodi ajalooraamat,» tutvustab René Tendermann Simon Sebag Montefiore raamatut, mis punub kokku inimkonna ajaloo vanimaist tsivilisatsioonidest tänapäevani, lähtudes sellest, mis ühendab kõiki inimesi, nimelt perekonnast ja suguvõsast. «Ma arvan, et see on üks olulisemaid teoseid, mis möödunud aastal ilmus,» märgib ta.

«Tere, kaunitar!» on kaunis ja õrn austusavaldus Louisa May Alcotti ajatule romaanile «Väikesed naised» ning kujutab liigutavalt võimalusi, mis avanevad, kui armastame inimest just sellisena, nagu ta on.

«Tõeliselt kaunis lugu!» kiidab kirjastaja.

Valerie Perrin «Kolm»

«Kolm» on ühelt poolt kujunemisromaan, teisalt aga ootamatute pööretega põnevuslugu inimsuhetest, saatuslikest valikutest ja paljastustest, mis ulatuvad läbi kolme aastakümne. Valérie Perrin on üks viimaste aastate enim müüdud ja tõlgitud prantsuse kirjanikke.

«See on kindlasti see raamat, milles keegi pettuma ei pea,» lubab René Tendermann.