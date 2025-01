ÕNNETEADUS Psühholoog: raamatupoed on täis küsitava pädevusega «ekspertide» kirjutatud eneseabiraamatuid

Verity Rivers/Clifton Photographic Co

Foto: Verity Rivers/Clifton Photographic Co

Me kõik tahaksime olla õnnelikumad, kuid teel õnnele takistab meid sageli aju: oleme hädas kinnisideedega, tunneme end ebakindlalt, kipume end teistega võrdlema ega suuda näha kõike head, mis meil olemas on. Psühholoog ja õnneekspert Bruce Hood tõestab oma raamatus «Õnneteadus», et õnne võti ei peitu ainult enese eest hoolitsemises, vaid peamiselt hoopis teistega ühenduses olemises.