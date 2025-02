LUGEMISSOOVITUS Saab nii naerda kui nutta, põhiliselt muidugi muheleda

On tänapäeva rõõmus tõsiasi, et hea kirjandus liigub suurtel kiirustel ja hulgakaupa. Sealjuures ka eesti keelde. Tühipaljad viisteist aastat on möödas ajast, mil Jonas Jonasson oma harukordselt kräsumeelse ja vallatu romaaniga hüperaktsioonsest saja-aastasest kogemata maailma vallutas. Jonasson veel saja-aastane pole, aga ora näikse tal õiges kohas tulitavat ning tormihoog ei ole raugenud teps.

Noh, mõnes mõttes on. «Algot, Anna Stina ja õnnistatud samakas» ei keevita nii jultunud hullupanekuga, sedavõrd säraka sädinaga kui varasem värk, ent eks toks ole ka põhjust. Lugu viib meid tunaminevasse sajandisse, aeglasematesse aegadesse, hobusega ei saagi nõnda välkjalt ega üle ilma kulgeda kui… Nojah. Kuningaid tuleb harva külast läbi ja iga sigaduse koma vastutembutuse peale kulub tänasega võrreldes teistmoodi aeg. Oligi teistmoodi aeg. Kas oskad hobust ette rakendada? Mitu minutit kulub? Ja see on vaid kaarik. Kuuehobusetõld? Millest me räägime. Viska kell ja kõnefon kohe tiiki.