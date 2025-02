RAAMATUSOOVITUSED Kui ärevus võtab võimust, on lahendused lihtsamad kui arvad

Bodhana Regina võtab lühidalt kokku, et tema jaoks on ärevus selge keha keel ütlemaks, et see, mida ta praegu teeb, ei toeta teda teps mitte ning vaja on mingisugust muutust. Ta toob näiteks perioodi enda elust, kus ärkas tööpäevahommikuti ja juba esimene mõte ülemusest tekitas halva tunde. Füüsiliselt hakkas kõhus keerama ja söök ei läinud alla, mis on juba karuteene seedesüsteemile. See omakorda tõi kehasse väsimust ja koormatust, kehas tekkis väsimus ja see mõjutas tundeid ja emotsioone. Kogunev stress tekitas kogu aeg valvelolekutunde, et kohe keegi tuleb ja ründab – mitte otseses mõttes, et oleks füüsiline oht, ent keha võibki nii reageerida.