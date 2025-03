Korallid, slummid ja läbipõlemine ehk maailmaparandaja tundlikud tähelepanekud Filipiinidel

Filipiinide raamatu algus toobki meid hoopis Põhja-Norra polaaröösse, kus Madlel toimub telefoniintervjuu Saksamaa Punase Risti staabiga ja Filipiinidel asuva koordinaatoriga. Järgmine tegevuskoht on Austria, kus toimub Punase Risti vabatahtlike õppus — selleks hetkeks on Madle juba missioonile välja valitud. See õppuse peatükk ongi mu lemmik terve raamatu peale. Mida näiteks teha, kui su ees või kõrval kõndiv inimene õhku lendab? Vastus: mitte midagi. Tarduda. Mitte sammugi edasi, tagasi, küljele. Sest miine võib veel olla. Hea teada. (Ilmselt õppusel seletati ka täpsemalt, kui kaua oleks mõistlik «mitte midagi» teha. Küllap järgmisena tuleks täpselt oma jalajälgi pidi tagasi hiilida?) Edasi tuleb simulatsioonimäng pantvangikriisist, kus osalised päriselt nutma ja karjuma hakkavad.

Siis jõuab Madle lõpuks Filipiinidele. Kirevhull Manila, sealne noorte vabatahtlike seltskond, klassivahede tunnetamine, kohalikud kombed (suunda näidatakse huultega) ja delikatessid (tooreste embrüote söömine, huuh… ja pooltoores mango pipraga, see kõlab paremini), siis haigeks jäämine ja läbipõlemine, aja maha võtmine. Oleks võinud rohkem lahti kirjutada seda, kui lihtne on Punases Ristis lihtsalt paus teha ja omapäi rändama minna, kas see on neile süsteemi sisse kirjutatud võimalus? Igal juhul saab raamat tänu sellele etapile ka turistikamaid soovitusi, näiteks kuhu snorgeldama minna.

Üks ootamatu lugu juhtub ka, mis näitab, et eestlased on seenevõrgustik üle ilma: juhuslik jutuajamine kellegi filipiini kutiga, kes väidab, et aa, ta teab Eestit, on seal isegi natuke aega elanud. Mille peale selgub, et see kutt on esimese «Minu Filipiinide» raamatu meespeategelane! (Kui ma ei eksi, siis on ta isegi selle raamatu esikaane fotol.)