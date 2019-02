Lugemine on tervislik nii vaimule kui kehale

Professor John Steini sõnul ei ole lugemine vaid passiivne süžee järgimine, sest see annab kujutlusvõimele palju tööd, kui tegelaskujudele tuntakse elavalt kaasa, vahendab Fox News.

Veelgi enam - kui keegi loeb lõhnadest, maitsetest või looduspiltidest, siis hakkavad ajus tööle alad, mis nende tajude eest vastutavad, justkui juhtuks kõik reaalselt. Seda tõestati magnetresonantstomograafia (MRI) abil. Selgus veel, et asendades lugemise teleri vaatamise või arvutimängudega, fenomen kaob.

Varasemalt on teada, et kuus minutit lugemist vähendab stressitaset kahe kolmandiku võrra. Seega aitab lugemine stressiga toimetulemiseks isegi paremini kui muusika kuulamine või looduses jalutamine.

Oluline on, et armastus lugemise vastu tekiks juba varases lapsepõlves. Mida varem õpitakse lugema häid ja olulisi ilukirjanduslikke teoseid, seda kiiremini tekib ajus oskus arendada põhjus-tagajärg seosteahelaid. Hiljem on sest palju kasu vaimse distsipliini seisukohalt, mis võimaldab teha kergemini pikaajalisi plaane ja juhtida pikki vestlusi ühel teemal.