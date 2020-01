3 raamatut, mida laenutati möödunud aastal USA ühes suurimas raamatukogus kõige rohkem

2019. aastal oli New Yorgi raamatukogus kõige populaarsem teos Michelle Obama «Minu lugu». Ameerika Ühendriikide endise esileedi isiklik, siiras ja avameelne lugu on populaarne ka mujal riikides. Loe lähemalt siit!

Kolmandale kohale jäi New Yorgi raamatukogu populaarsemate teoste seas Celeste Ng «Sädemest tõuseb leek». Goodreadsi lugejad valisid selle 2017. aasta raamatuks ilukirjanduse kategoorias. Ligi 50 nädalat järjest New York Timesi menuraamatute nimistus oleva raamatu tõlkeõigused on müüdud rohkem kui 35 riiki ja selle ekraniseerimisõigused on omandanud Reese Witherspoon, kelle firma teeb teose põhjal kaheksaosalise teleseriaali.