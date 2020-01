Esitlus 30.01 ⟩ Marju Karin esitleb raamatut naistele, kes elavad kirega, tulihingeliselt ja täiel rinnal

Marju Karin «Naine. Otse ja ausalt». FOTO: Jes kirjastus

Sellest teosest võib Jesper Parve sõnul saada aasta üks ühiskonda šokeerivaim, kõneainet pakkuvaim, maa sisse tambituim ja taevani kiidetuim raamat. See on täiesti uus, inspireeriv, silmiavav ja kaasahaarav jutustus naisest ja naiselikkusest läbi Marju silmade.

«See siin on minu lugu. Lugu päris naiselt, päris naistele. Naistele, kes elavad oma elu just nii, nagu nemad seda just kõige paremini oskavad – kirega, tulihingeliselt ja täiel rinnal. Vahel elus pettudes, vahel sellest rõõmu tundes. Just sellistele naistele, kes ükskõik kui raske ka poleks, hambad ristis, uuesti tõustes, ikka ja jälle ujuvad välja ka kõige hullematest hetkedest oma elus. Sest kurat, seda me oskame, kuna oleme ikkagi Naised!» tutvustab Marju Karin oma teost.

Anu Saagimi sõnul peitub selle raamatu võlu selle lihtsuses. «See sitke naine armastab tõepoolest komöödiat, roppu nalja ja polkat ning oskab elegantse sõrmenipsuga naelutada häbiposti tüütud sitanuusutajaid. Nii vett kui vilet kogenud naisena oli minulgi nii mõnda kõrva taha panna,» kiidab ta. «Norutamine on nõrkadele. Tugev lakub haavad ja on valmis uuteks väljakutseteks. Sõitku kuu peale inimesed, kellele me ei meeldi! Lisaks veel posu tarkuseteri, mis mööda külgi maha ei jookse – ei naistel, ammugi meestel. Mis kõige olulisem, raamat tuletab meelde lihtsa tõe ja see kipub meil kõigil igapäevaelu virr-varris tahtmatult ununema. Palun, olgem üksteise vastu head! See ei maksa midagi, kuid on hindamatu.»

Jes Kirjastuse juht Jesper Parve, kelle raamatule vastulauseks on teos kirjutatud, peab Marju karini raamatut kohustuslikuks kõigile. «Kohustuslik nii naistele kui meestele. Nii noortele kui vanadele. Nii šovinistidele kui ka feministidele. Et kui kuradi võimas on ikkagi üks Naine,» märgib ta. «Suur kummardus Marjule nii julgelt elatud elu eest ning veel sügavam kummardus nende inspireerivate sõnade ning mõtete eest, mis on kirjas siin teoses. Sina oledki see Naine. Suure algustähega!»