Juhend, mille abil kodus raamaturiiulis suurpuhastust teha

Suure töö tegemine on lihtsam, kui see jagada väiksemateks ülesanneteks. Ühtlasi aitab ülesannete nimekiri olukorras selgust luua, loob tehtud ja tegemata asjadest parema ülevaate ja annab hea tunde, kui ühe ülesandega hakkama saades saab see nimekirjast maha tõmmata.