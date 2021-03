Hingamisharjutus, mida saab teha looduses

Hinga nii, et sinu kõndimise ja hingamise vahele tekib harmoonia. See harjutus aitab meenutada sulle, kui lihtne on nautida kõndimist ja hingamist. See toob sind täielikult kohale. Kohe, kui tekib harmoonia sinu hingamise ja kõndimise rütmi vahel, ei pane sa tegevusi enam tähele ja saad aina rohkem teadlikuks ümbritsevast ja pisidetailidest, millele sa muidu eriti tähelepanu ei pööra või mida sa pole varem märganud.