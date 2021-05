Kui tunned mõnikord, et rõõmu on vähe ja soovid seda oma elus suurendada, soovitab Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja «Hinga ja ela!» raamatu autor Monika Palm harjutust, mis viib kooskõlla vjaana energia väljapoole avarduva rõõmuküllase olemusega. Vjaana energia saab alguse südamest ja kiirgab sealt välismaailma. Vjaana on üks eluenergia tüüpidest.