OLE HETKES ⟩ Hingamisharjutus, mis aitab luua kohalolekut

Tasakaalukeskuse hingamisterapeudi ning raamatu «Hinga ja ela!» autori Monika Palmi selgitusel tähendab vooluga kaasa minemine, et me ei sea konkreetseid ootusi, vaid asjad laabuvad ise parimal moel. Me ei vastandu, kui kõik ei lähe plaanipäraselt, vaid usaldame seda protsessi täielikult. Me võtame tänumeeles vastu uued paremad lahendused, mis meie ellu seeläbi tulevad.

Vooluga kaasa minemist aitab Palmi sõnul toetada kohalolek, mille saavutamiseks tasub lihtsalt olla hetkes kohal ilma igasuguste ootuste ja hinnanguteta. Kohalolek on see, kes me tegelikult oleme, kui me oleme meie ise. Kui koged kohalolekut koos sellega, mis iganes sinu ellu tuleb, siis saavadki alguse imed. Et kohalolekut luua, soovitab ta seda hingamisharjutust.