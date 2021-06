Muremõtted painavad? Proovi hingamisharjutust, mis aitab maha rahuneda

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja «Hinga ja ela!» raamatu autor Monika Palm sõnab, et kõige lihtsam, mida sundmõtete ja emotsionaalse reageerimise puhul saab teha, on jälgida oma hingamist.

See võib abiks olla, kui ülekeevad emotsioonid seoses teatud inimeste või olukordadega on sind endasse haaranud ja mõtted, mis selle ümber keerlevad, ei taha kuidagi ära minna.

See on lihtne ja kasulik praktika igaühele ning seda võib teha igapäevaselt ja nii sageli, kui soovi on.