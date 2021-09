Kuidas hingates vabastada kehast pinged, raskustunne ja valud?

Kui õpid teadlikult hingamist juhtima, oled võimeline ise juhtima ka kogu oma elu

«Oma töökogemusele tuginedes võin öelda, et ilma probleemse päästikuta ei näe inimesed tavaliselt põhjust midagi muuta, sest pealtnäha võib tunduda, et kõik on hästi,» tõdeb Monika.

Monika Palm, «Hinga ja ela!» FOTO: Raamat

Ta lisab, et siiski võib mõnel puhul öelda, et inimene asub otsima sügavamat elu mõtet ka ajal, mil elus on kõik hästi, aga mingi sisemine tung muutusteks suunab elus edasi liikuma. Suurem osa meist hakkab lahendusi siiski alles siis otsima, kui elu on kokku jooksnud.

Ka tema ise sai abi hingamisest raskel eluperioodil, mil tal tekkisid tugevad ärevushood ja depressioon. Ärevushood viisid teda igahommikustele pikkadele jalutuskäikudele metsas, kus ta keha hakkas sõna otseses mõttes ise sügavamalt hingama. Ta hakkas iseendaga tegelema, loobudes meditsiinilistest ravimitest. Metsaretkedel sügavalt hingates märkas ta mõne aja pärast, et ärevushood hakkasid nõrgenema. Sel hetkel ei teadnud ta hingamisteraapiast suurt midagi.

«Püüdsin nii kodus olles, kui ka jalutades sügavalt hingata. Märkasin uskumatuid muutusi – enesetunne hakkas tasapisi paranema. Lisasin hommikurutiini viis tiibetlast ja asusin tegelema oma sisemaailmaga. Umbes kahe kuu möödudes ei olnud mul enam ärevushoogudest jälgegi. See oligi esimene kord, mil puutusin kokku teadliku hingamise tervistava mõjuga. Uurisin selle kohta rohkem ja avastasin teadliku hingamise võimalusi enese aitamiseks,» räägib ta, kuidas hingamine aitas teda ning miks ta õpetab nüüd teisigi hingama.

Ta sõnab, et hingamine on käepärane ja suurepärane vahend, mis käivitab eluenergia ning hakkab aktiveerudes vabastama ja lahustama kehas olevaid pingeid, raskust või valusid. Kui väsimus annab märku või on keha istumisest pinges, on aeg puhata ja keha lõdvestada ning teadvustada, kus täpselt pinged kehas on.

Harjutus

1. Hakka hingama pehmelt ja voolavalt ning ilma pausideta, suunates hingamine probleemsesse kohta. Ka selja pingete puhul võib proovida nende vabastamiseks hingamist.

2. Oluline on mõte suunata kehas piirkonda, mis sulle ebamugavusi tekitab ning hingata nii kaua, kuni ebamugavust tekitanud aisting hakkab nõrgenema ja lahustub.

3. Harjutuse tegemise ajal võib märgata erinevaid emotsioone ja tundeid, mis üles kerkivad. Just need ongi kehasse häirivat aistingut loonud.