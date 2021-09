See lihtne nipp aitab õppida end paremini väljendama

«Hinga ja ela!» autor ja Tasakaalukeskuse hingamisterapeut Monika Palm omab meditsiinilist ja juristiharidust. Kuid eluga keerulises kohas olles leidis ta sisemise rahu ja südametee, toetades, abistades ja tervendades inimesi. Ta rõhutab, et alati tasub kuulata eelkõige oma südant, sest mõnikord ei taha pea kuidagi vastu võtta südame sõnumit. «Üks asi on olla teadlik, mida süda ütleb ja mis on sinu tõde. Hoopis teine tera on julgus oma tõde verbaalselt väljendada,» kinnitab ta.