See lihtne harjutus aitab oma traumadele otsa vaadata ja end paranemisel toetada

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ning «Hinga ja ela!» autor Monika Palm selgitab, et elu jooksul kogetud traumaatilised üleelamised võivad põhjustada oma tunnetega kontaktis olemise katkemise. Samuti loovad need eraldatuse tunnet. Sellisel juhul ei tunta ühendust ja on raske teiste inimestega kontakti luua.