Tunned, et oled lukus? Hingamine aitab avada meeli

«Hinga ja ela!» autor ja Tasakaalukeskuse hingamisterapeut Monika Palm on leidnud oma südametee aidates, toetades ja tervendades inimesi. Meditsiinilise ja juristiharidusega Palm avastas ise hingamise tervistava mõju, kui oli puntras ärevushoogude ja depressiooniga. Pikkadel jalutuskäikudel avastas ta, et keha tahab ise sügavalt hingata ja see aitas tema enesetunnet parandada. Palm sõnab, et hingamine aitab avada ka meeli, kui tunned, et oled lukus.