Sa ei näe unenägusid? See hingamisharjutus võib aidata neid näha

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja raamatu «Hinga ja ela!» autor Monika Palm selgitab, et niipea, kui me sügavalt uinume, liigub meie teadvus kehast välja ja loob lingi Kõrgema Minaga. Magamise ajal aitavad unenäod meenutada olulisi teadmisi või seda, mida me veel ärkvel olles teinud pole.