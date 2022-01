TEE PROOVI ⟩ Närvilisus ja ärrituvus ei lase rahulikult olla? See ülilihtne hingamisharjutus võib aidata

Ta toob välja, et selle tõestuseks on ka uuringu tulemused, mis ütlevad, et suurema osa keha jääkainete väljutamisest toimub läbi kopsude: 70% keha ainevahetusjääkidest elimineeritakse väljahingamisega ja kõigest 30% kehas olevatest jääkainetest viiakse kehast välja fekaalide, uriini ja higistamisega.

Monika Palm jagab lahtilaskmise hingamisharjutust, mida on praktiseeritud tuhandeid aastaid ja sellel on võimas vägi pingete, stressiga seotud mõtete, tunnete, emotsioonide või isegi valu vabastamiseks.

Boonusena võid harjutusega minna uuele ringile ja seekord kujutada ette, et hingad sisse rõõmu, kergust, armastust või tervenemist. Välja hingates lased lahti kõigest piiravast. Teadvusta, et iga sissehingamine on kutse vastuvõtmisele ja väljahingamine on kutse lahtilaskmisele.