Raske lõdvestuda ja magama jääda? Abi võib olla nendest hingamisharjutustest

Raamatu «Hinga ja ela!» autor ja Tasakaalukeskuse hingamisterapeut Monika Palm on küll õppinud meditsiini ja juurat, kuida oma tõelise südametee leidis inimesi aidates, toetades ja tervendades. Hingamisharjutusi on eriti kasulik teha enne magamaminekut, et end lõdvaks lasta ja paremini magama jääda. Need kaks hingamisharjutust just seda teha aitavadki!