Hingamisharjutus, mis aitab teiste hinnangutest vabaneda

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut ja koos GoodNews kirjastusega raamatu «Hinga ja ela!» välja andnud Monika Palm tõdeb, et just hinnangutest vabanemine aitab ellu tuua väga paljusid muutusi. «Häbi, süüdistamine ja süütunne on seotud hinnangute ja hinnangulise suhtumisega,» selgitab ta.