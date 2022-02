Hingamisharjutus, mis aitab ärevuse korral iseendasse tagasi tulla ja lõdvestuda

Autor selgitab, et kui on kogunenud palju pingeid või peas keerlevad mõtted tegemata töödest, siis lükatakse tihtilugu endale meeldivate asjadega tegelemine edasi, märgates lõpuks, et nautimiseks väga aega ei jäägi.

«Lõdvestumine ja iseendaga kontakti loomine aitab aga näha asju teises perspektiivis ning teadvustada, kui oluline on, et meie hing on toidetud. See hingamisharjutus aitab tulla tagasi iseendasse ja lõdvestuda,» selgitab ta.