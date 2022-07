Hingamisharjutus, mis aitab iseennast usaldama õppida

Monika kirjutab oma raamatus «Hinga ja ela!», et kui inimene õpib teadlikult hingamist juhtima, siis on ta võimeline juhtima ka kogu oma elu. «Oma töökogemusele tuginedes võin öelda, et ilma probleemse päästikuta ei näe inimesed tavaliselt põhjust midagi muuta, sest pealtnäha võib tunduda, et kõik on hästi. Siiski võib mõnel puhul öelda, et inimene asub otsima sügavamat elu mõtet ka ajal, mil elus on kõik hästi, aga mingi sisemine tung muutusteks suunab elus edasi liikuma. Suurem osa meist hakkab lahendusi siiski alles siis otsima, kui elu on kokku jooksnud. Muutuste tegemiseks polegi alati vaja õigeid vastuseid. Ka õigeid küsimusi esitades saame avada oma teadlikkust ja võimalusi,» sõnab ta.