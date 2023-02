Hingamisharjutus, mis aitab armastust vastu võtta

Monika usub, et me tõmbame enda ellu selliseid inimesi, kes resoneeruvad meie enda suhete ja armastusega seotud programmidega. Viimased aga on tihtipeale seotud meie minevikumustrite ja minevikukogemustega. Kui kirjeldada, millised võivad olla minevikumustritega seotud suhete algused, kipuvad need olema tormilised ja suhteliselt kiiresti lahtuma. Kui järele mõelda, võivad paljud avastada, et meie elud sarnanevad väga vanemate või mõne esivanema eludega. Pärast minevikumustrite murdmist tekib ka arusaam, mida inimene soovib ja vabadus sealt edasi liikuda, et parema kvaliteediga suhteid luua.

Raamat «Hinga ja ela!», autor Monika Palm. Foto: Karen Härms

Kuidas muuta mustreid, et ellu tuleks õiged inimesed?

Esmalt hakka tegelema enda sisemaailmaga ja loo selgust, mis sõnumit selline olukord kannab.

Seejärel peab vabastama ennast mineviku- ja vanadest perekonna- või esivanemate lugudest, mis energeetiliselt või ka otseselt mõjutavad.

Alles siis saab hakata tekkima tegelik aimdus endast, oma soovidest ja nägemistest, milliseid suhteid ellu soovitakse.

Aga kuidas vabaneda armukadedusest?

Suhetes on tihtipeale probleemiks armukadedus. On isegi öeldud, et mis armastus see on, kus armukadedust ei ole. Monika paneb siiski südamele, et puhas ja siiras armastus armukadedusega seotud ei ole. Aga kuidas siis vabaneda armukadedusest, mis suhted keeruliseks muudab.

Monika rõhutab, et armukadeduse puhul on kõige olulisem tegeleda iseendaga, muidu jätkub sama muster ka järgmistes suhetes.