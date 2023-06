3 hingamisharjutust, mis tõstavad tuju ja aitavad endast hoolida

Projektiisener Stiina Ulmre ütleb, et teda on enesearengule suunanud eluraskused ning sisemine soov nendest kogemustest õppida. «Tegelesin aastaid oma mõtete ja käitumismustrite teadvustamisega, kuid tundsin ühel hetkel, et olen tupikus. Ainuüksi mustrite teadvustamine või isegi nende põhjustes kaevamine, ei aita mul neid mustreid muuta. Üha rohkem tekitas frustratsiooni märkamine, et astun ikka jälle samadesse ämbritesse, kuid mu käed oleksid justkui seotud, et midagi muuta. Tundsin, et muutused tulevad minu jaoks liiga aeglaselt ja raskelt, et täita oma eluunistused,» nendib ta kirjastus GoodNews Lugemisnurgas.