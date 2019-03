Irina Taler esitleb oma esimest venekeelset raamatut

Kas Tallinnast pärit poiss Juri oleks võinud kuidagigi eeldada, et autorinukkude näitusel kohtub ta meister-nukukunstnikuga, kes teeb ebatavalisi mänguasju ja et kõigest sellest saab alguse kaasahaarav seiklus? Koju tagasi jõudes avastab Juri, et kõik ei pruugi nii lihtne olla - ostetud mänguasi osutub Elfiks - muinasjutuliseks olendiks. Ta peab minema tagasi koju maagimaale ja Juri nõustub Elfi aitama.