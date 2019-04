Tõnu Õnnepalu: et tekstist saaks raamat, on ikkagi juveliiritöö

Valmis teksti tuleb muidugi siluda ja üle teha, muudmoodi Õnnepalu sõnul ei saagi. See, et tekstist saaks raamat, on tema sõnul nagu juveliiritöö. «Sa tahad ikka, et ta oleks ilus. Ma ei oska öelda, mis see ilus kõik tähendab, aga ma ütlen ilus. Seal on ka huvitavus, tempo, ühesõnaga kõike.»

Kirjutamine on Õnnepalu meelest vaistlik töö, sest mingit mõõdupuud või kriteeriumit selleks ei ole. Kuigi on kogemus ja eeskujud, siis formaalselt kirjutamist õpetada ei saagi. See on tema meelest võimatu. Praktilisest küljest saab aga käsikirja teistega arutada ja seda parandada.

Vahel tuleb ikka ette, et kõik ei tule välja, kuid see ei tähendaks, et kirjutamine oleks Õnnepalu jaoks tüütu. See on ikkagi kirg, aga distsipliini peab ka olema. Tema on enda jaoks võtnud teadmiseks, et see, mis ta teeb on hea, järelikult on see talle endale ka hea ning tal on alati teadmine, et kirjutamine on miski, mida ta peab tegema. Muidu võiks niisama muidu olles oma hommikud mööda lasta.

«Nii ma sinna arvuti taha istun,» nentis ta.» Ja ega kõigest, mis ma kirjutan, ei pea raamat tulema.»

Triloogia teine osa on valmis

«Pariis. Kakskümmend viis aastat hiljem» on esimene osa triloogiast, mis tekkis töö käigus. «Ma alguses küll mõtlesin ühe raamatu kirjutada, aga siis nägin, et neid ikkagi on kaks, need ühtede kaante vahel ei lähe,» sõnas kirjanik. «Tundus ka, et see rännak ja sellega kaasnev kirjutamine lähevad edasi, et ju siis on kolmandat ka veel vaja. Kaks ikka tahab kolmandat.»

Järgmine osa on Õnnepalu sõnul juba valmis ja tema käest edasi läinud. Raamat peaks ilmuma umbes juuni alguses või mai lõpus.

Teises osas jõuab jutustaja Kanadasse, kus Kirjanik oli möödunud suve lõpus ja sügise alguses, veetes aega Kanada metsades ja väliseestlaste juures. Romaanis uuritakse nii-öelda eksiilis olemist. Samuti on oluline Kanada põlismets ja sealne loodus.