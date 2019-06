Kuidas suurendada endas lugemishuvi?

Ärge seadke kohe alguses endale suuri eesmärke. Lugege alguses paar lehekülge päevas. Kõige raskem on alguses raamatut üldse kätte võtta, aga kui see on tehtud läheb kõik ludinaga. Kui olete selle harjumuse kätte saanud, siis hakake oma eesmärke suurendama.

Te ei pea liituma raamatuklubiga, vaid leidke üks raamat sõbraga koos lugemiseks, kui juhtute üksteist mõni päev nägema, siis arutage omavahel sellest. Veel toredam on see, kui teie maitseeelistused kattuvad ja teid huvitavad sarnase sisuga teosed. Oma elukaaslasega ärge lugege kindlasti ühesuguseid raamatuid. Lugege erineva sisuga, nii saate teineteisele raamatust rääkida ja õhtud ei möödu enam televiisori ees.

Lugedes pidevalt erineva sisuga raamatuid hoiate ka enda motivatsiooni pidevalt üleval, kui üks raamat ei meeldi, siis võtke lihtsalt teine. Parem on ju lugeda raamatut, mis ka huvi pakub, et tüdimust ei tekiks. Valige välja just see raamat, mis hetkel ka teie meeleolule vastab.