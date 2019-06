«Ta teadis, kui vähe on vaja selleks, et teha mehest hakkliha»

Loe katkendit Mohsin Hamidi auhinnatud romaanist «Lääne tee». See on on romaan põgenemisest, rändamisest, vägivallast ja unistustest. Eelkõige sellest, kuidas inimesed ja nende suhted aegamööda arenevad, moonduvad, teisenevad ja lagunevad. Pisukese maagiaga vürtsitatud lugu paiskab lugeja läbi aja ja ruumi, tuletades igal sammul valusalt meelde, et me kõik oleme rändurid ebakindlas, alalises muutuses olevas maailmas.