Hinnatud autorid, kes hakkasid kirjanikeks alles keskeas

Noored ja andekad autorid saavad palju tähelepanu ja kiitust, mistõttu võib jääda ekslik mulje, et kui elu esimeses pooles midagi kirja ei saa, pole kirjanikuna võimalik end enam teostada. Tegelikult on ajaloost küll ja veel näiteid selle kohta, et geniaalne kirjanik võib asjaolude sunnil ilma teha alles keskeas.