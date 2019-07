Kindral Einselni nõuniku Raivo Kalamäe lugu jõudis raamatukaante vahele

FOTO: Raamat

Raivo Kalamäe sündis 1919. aasta augustis Järvamaal ja saadeti kaitseväeliste auavalduste saatel meie hulgast ära 2018. aasta märtsis Tallinnas Jaani kirikus. Nende kahe tähise vahele mahuvad õpinguaastad Tallinna Tehnikumis, põgenemine punamobilisatsiooni eest, sõjatee 40. politseipataljoni koosseisus, vangi- ja pagulaslaagrid, 65 aastat pereelu ja aktiivset tegutsemist Austraalia eesti kogukonnas ning tegus tagasipöördumine kodumaale.

Oma mälestusi hakkas ta järeltulijaile lugemiseks süsteemselt kirja panema alles vanemas eas, kuid need tuginevad aja jooksul tehtud faktitäpsetele märkmetele. Näiteks oli sõjamälestusi võimalik taasesitada tänu sellele, et autor teenis staabis kirjutajana ja tal õnnestus oma sõjamärkmed, fotod ja dokumendid alles hoida.

Lugejal on võimalik heita pilk ühe eesti mehe ellu, kes kasvas üles 1920.–30. aastate eestimeelses maaperes, kuid veel enne täiskasvanuks saamist jäeti ilma oma riigist, sunniti minema võõrasse sõtta ja elama kodumaast kaugel. Ta töötas juhtivatel kohtadel Austraalia suurtes metallurgiaettevõtetes, kuid kõige tähtsamad teemad tema südames olid eestluse hoidmine, skautlus ja noorkotklus ning endiste rindemeeste ühendamine. Lõpuks tõid just need ta kindral Einselni nõunikuna Eestisse tagasi.

Et mitmekülgsemalt näidata autori isiksust ja täiendada tema asjalikus toonis jutustust, on raamatusse lisatud tsitaate tema artiklitest välis- ja kodu-Eesti väljaannetes ning esinemistest organisatsioonide tähtpäevadel, samuti palutud iseloomustada teda inimestel, kes olid talle lähedased.

Oma järelehüüdes ütleb Raivo Kalamäe poeg Sulev, et selliseid mehi nagu tema isa – rahulik, kohusetruu, austav, optimistlik ja hästi organiseeritud – on tänapäeva maailmas tõesti raske leida. «Neid lihtsalt enam ei vormita, sest nagu inglise keeles öeldakse – vorm on katki läinud».