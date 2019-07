Kolm põhjust, miks seadmete väljalülitamine ja raamatu lugemine parandavad su produktiivsust

Iseenesest ei ole see ju suur patt – lugemine on kasulik mis tahes kujul, pealegi on paksude raamatute kohvrisse pakkimine ebapraktiline, kui pisike nutitelefon mahutab lõputult lugemisvara. Siiski on põhjuseid, miks võiksid kaaluda just paberraamatute lugemist ja nutiseadmetest suvel võimalikult palju hoiduda.

Aeg

Elektroonilisi seadmeid võib suuresti seostada kiiruse ja mugavusega. Need hoiavad kõvasti aega kokku. Tavaline raamat seevastu pakub vaid seda infot, mis selle kaante vahel on. Sa ei võta raamatut kätte mõne muu eesmärgiga kui seda lugeda, sest sa ei saa näpuvajutusega valida tuhande pealkirja vahel. Valik on juba tehtud ja sa pead lugema seda, mis raamat pakub.

Seda teades on sul võimalus oma valik varem hoolega läbi mõelda. Uuri uute raamatute kohta, loe arvustusi ja vaata, mida su lemmikkirjanik veel kirjutanud on. Kui oled puhkuseks võtnud kaasa eelnevalt hoolega välja valitud teose, saad kogu oma tähelepanu just sellele pühendada. Nii hoiad kokkuvõttes ehk isegi aega kokku.

Tähelepanu

Oli aeg, kui ka filmide vaatamine oli teistsugune kogemus kui praegu. Filme valiti suurema hoolega ja filmiõhtu oli erilisem sündmus. Selleks pühendati kogu õhtu, kogemusest räägiti suurema elevusega. Ka halvad filmid vaadati lõpuni, sest valik oli väike. Tänapäeval saab filmi algusest paar minutit ära vaadata ja siis kohe loobuda, kui see huvi ei tekita.

Elektroonilisest seadmest lugemine on mõneti sarnane, sest telefoni koguneb kogu maailma info ja teavitused segavad lugemisse keskendumist. Raamatut kätte võttes on kergem hoiduda igasugu tähelepanu hajutavatest teguritest.

Puhkus

Aju vajab samasugust puhkust nagu keha. Sa oled palju tööd teinud ja end ära väsitanud. Suvepuhkus on tegelikult väga lühike ja kui on soov sellest maksimum võtta, tuleb lasta ka ajul puhata. Ekraanide sinine valgus kurnab aju ja rikub und.