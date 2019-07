Kasulikke nippe, kuidas oma suvelugemise kava kokku panna

Selline isiklik suvelugemise kava ei sea liigseid piiranguid, kuid näitab sulle enam-vähem kätte, kui palju aega võiks teatud valikutele kuluda. Sõltuvalt sellest, kui kiiresti sa loed ja kui palju aega on, saad neid valikuid laiendada. Nii on kindel et septembriks on vähemalt mõni valitud teostest nimekirjast maha tõmmatud ja võid endaga rahul olla, et eesmärgid said täidetud.