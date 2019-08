Loe põnevaid katkendid Kreet Rosina raamatust «Mina olen väärtuslik»

Postimees avaldab inspireerivad katkendid raamatust «Mina olen väärtuslik».

Iseenda mittepiisav väärtustamine on minu poole pöördunud inimeste hulgas viimaste aastate jooksul nii levinud, et mõnikord tekib mul kahtlus, kas tegu ei ole mitte piisknakkusega (mida on võimalik kõikjalt rahvarohketest kohtadest üles korjata). Mittepiisava eneseväärtustamise tõttu lepivad inimesed sageli asjade, olukordade või tingimustega, mis nende ellu üldse ei panusta. Nt töötingimustega, mis on allpool igasugust arvestust. Või siis toksiliste suhetega (kas tööl või kodus). Või toiduga, mis nende organismi tugevdamise asemel seda hoopis kahjustab.

[…]

Enese väärtustamine on üks kõige olulisemaid elukvaliteeti mõjutavaid aspekte. Enese väärtustmine võimaldab sul uskuda, et suudad anda oma võimekuse piires parima ning et väärid täisväärtusliku elu elamist. Kuid miskipärast kipub see oluline oskus, mis vastsündinu jaoks on iseenesestmõistetav, suuremaks kasvades kaotsi minema.

On üsna levinud arusaam, et kui sa iseennast ei väärtusta, siis ei maksa oodata teistelt sinu väärtustamist. Siinkohal saan oma kogemuse põhjal öelda, et teised võivad sind isegi väärtustada, kuid sa ei taju seda, kui sa iseennast ei väärtusta.

Kui millegi puudumine või mitteilmnemine tekitab sinus kannatuse moodi tunde, siis viitab see sinu suutmatusele vastu võtta elu õnnistusi. Selle all on ebapiisav iseenda väärtustamine, st uskumus, et sa ei ole väärt armastust, tähelepanu, küllust ja/või õnne. On hea endale teadvustada, et soovitud reaalsuse mitteilmnemise üheks peamiseks saboteerivaks põhjuseks on iseenda mittepiisav väärtustamine. Lisaks sellele ka armastuse vähesus, negatiivsus ja vastumeelsus muutustele, mis ühe vaatenurga kohaselt on iseenda mittepiisava väärtustamise tagajärjed.

[…]

Minu vaatenurga kohaselt on teadlikkuse üheks mõõdupuuks see, kas oled endale teadvustanud, kuidas sinu enesesse suhtumine sulle mõjub. See suhtumine hõlmab seda, kuidas sa iseennast tajud ja enesest räägid, millised on sind puudutavad uskumused ja vaatenurgad. Nendest sõltub sinu kogetav reaalsus. See, kui sa ennast ja oma andeid maha teed, ei ole tagasihoidlikkus. See on enese eitamine. See, kui sa teistele pidevalt annad, ise midagi vastu võtmata, ei ole heasüdamlikkus. See on enese eitamine. Enese eitamine tuleneb iseenda mittepiisavast väärtustamisest.

Samas ei tähenda minu jutt seda, et peaksid teised hooletusse jätma ning hakkama üle kiitma oma oskusi, omadusi ja andeid. Kui sa seda teed, siis on suur oht kukkuda egoismi või nartsissismi mülkasse. See ei ole oma eneseväärtuse ülehindamine, vaid ebakindlusest tulenev enesepettus.

[…]