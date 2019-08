Need 4 raamatut võiksid elu jooksul läbi lugeda

Raamatu tegevus toimub 19. sajandi Inglismaal. Tähelepanu keskmes on Bennetite pere viis õde Elizabeth, Jane, Lydia, Mary ja Kitty, kes on harjunud ema kinnisideega, et tuleviku kindlustamiseks on kõige tähtsam leida jõukas abikaasa. Kui naabermõisasse tulevad suve veetma rahakas härra Bingley ja veel rikkam härra Darcy, muutub õdede elu põnevaks ja lootusrikkaks, sest ka mehed pole neidude vastu ükskõiksed.