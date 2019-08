Kuidas sotsiaalmeedia maailmast taas raamatute juurde naasta?

Kui sa koostad nimekirja raamatutest, mida soovid lugeda, siis on need ka sul endal pidevalt silme ees ja nii ei unune sul lugemine ära.

Igapäeva toimetuste kõrvalt võib olla raske ette kujutada, et leiad aega iga päev lugemiseks. Siiski on see võimalik, kui väga tahad. Selle asemel, et haarata vabal hetkel kohe telefon, haara hoopis raamat. Kui sa ei suuda telefonist loobuda, siis proovi vähemalt e-raamatutki.