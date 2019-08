Raamatud, mis muudavad su paremaks inimeseks

1. «Tõde. Ebamugav raamat suhetest» Neil Strauss

Maailmakuulsa bestselleri «Mäng» autor Neil Strauss on kirjutanud silmiavava lugemise suhetest - KÕIK , mida on vaja teada suhetest naistega, lastega, vanematega. See on üks raamat, mida iga mees peaks elu jooksul lugema. Lõpuks ometi saab lugeda sisulisi tõdesid, mis räägivad ausalt meeste sisemaailmast.

2. «Enderi mäng» Orson Scott Card

Maa on hädaohus. Tulnukad ründavad ja inimkonna võib päästa vaid militaarne geenius. Kes? Ender Wiggin – intelligentne ja andekas poiss, kelle lapsepõlv saab läbi, kui ta saadetakse kosmosesse Lahingukooli. Koolis täidavad päevi simuleeritud sõjamängud ja poiss tõestab peagi, et on võitmatu. Kus lõpeb aga mäng ja algab tõeline sõda? Kas Ender on valmis päriselt tapma ja hävitama?

3. «Esseid» Michel de Montaigne

Michel de Montaigne´i aastail 1572-1592 kirjutatud «Esseed» on prantsuse humanismi ja renessansi tippteoseid, mis praegu, rohkem kui neli sajandit hiljem, mõjub nii sisult kui vormilt eriti tänapäevasena. Juba 20. sajandil avastati Montaigne´is mitmete uuemate suundumuste, näiteks pragmatismi ja postmodernismi eelkäija. Viimase kümmekonna aasta kontekstis, mil ilukirjanduse ja filosoofilise mõtiskluse vahepealne enesepaljastuslik arutlus on blogipidamise vormis taas eriti jõuliselt vohama pääsenud, osutuvad Montaigne´i esseed aga lausa peavoolu kuuluvaks. Nende omaaegset uudsust ja üllatuslikkust võib tajuda ainult teadvustades, et Montaigne oli tõesti esimene, kes elu ja iseennast sel viisil nägi ja kirja pani.

4. «Candide» Voltaire