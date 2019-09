Lastekirjanduse keskuses avatakse Julia Bolšakova isikunäitus

Bolšakova määratleb end graafikuna, kuid ei pelga teinekord eksperimenteerida. Kunstnikule meeldib kombineerida käsitsi valmistatud asju looduslike ning uut vanaga. Samuti paeluvad teda ebatavalised rakursid. Läbivaks teemaks Bolšakova joonistustes on rändamine: «Mulle väga meeldib reisida. Joonistan igal etapil: kui alles teele asun, juba kuskile sõidan, või ise uusi sihtkohti välja mõtlen. See on minu arengu põhiline stiimul.»