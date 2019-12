Galerii ⟩ Marek Sadam esitles raamatut oma koerakesest Leenust

Marek Sadam kirjutas raamatu sooviga jagada ühte kummalist lugu. «Loodan, et nõnda jääb Leenu alati alles. Isegi kui kogu muu maailm oleks välja mõeldud, on väike grifoon tõeline,» selgitas ta oma raamatu tutvustuseks.

«Juba esimesest hetkest, mil kohtasin seda isepäist tegelast, teadsin, tal on oma missioon. Tänu temale leiavad uue kodu ehk teisedki hüljatud. Veel parem kui kedagi enam maha ei jäetakski, sest inimese ja looma usaldus on üks väga õhkõrn kunst. Kui sa seda ei mõista, jäta loom võtmata. Tegu pole mänguga. Inimesed mängivad, lemmikud elavad enda väga ausat elu,» kirjutas Sadam, kelle meelest võiks see lugu olla julgustuseks neile, kes kardavad võtta vanemat looma. «Ärge kartke, aga teadke – see on vastutus.»