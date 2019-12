Härrasmeeste saladus ⟩ 1850. aasta illustreeritud naudingute raamat oli maskeeritud rahakotiks

«The Man of Pleasure’s Illustrated Pocket-Book» («Naudingutemehe illustreeritud taskuraamat») pärineb aastast 1850 ning on loodud nii, et see näeks välja nagu rahakott. 169-aastane taskuraamat sisaldab viiekümne Londoni prostituudi andmeid ja neist joonistatud pilte, edastab SWNS.