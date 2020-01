Top 30 ⟩ Möödunud aasta menukamate lasteraamatute edetabelist selgub ülekaalukas laste lemmik

Apollo raamatupoodide 2019. aasta enimmüüdud lasteraamatute edetabelis on Andrus Kivirähki lasteraamatud mitu head kohta saavutanud. Samuti on tema uus teos «Tont ja Facebook» vallutanud esimese koha. Teisel kohal on Eno Raua «Sipsik», mille täispikk multifilm on peagi kinodes. Kolmandale kohale jäi Anu Auna filmi põhjal kirjutatud kaunis lasteraamat «Eia seiklus Tondikakul».