Top 100 ⟩ Raamatud, mis mõjutasid David Bowie't kõige rohkem

Legendaarne muusik ja moemõjutaja David Robert Jones ehk David Bowie (8. jaanuar 1947 – 10. jaanuar 2016) oli kirglik bibliofiil, kes võttis endaga tuuridele ja muudele töistele rännakutele alati hiigelsuure kohvriga sadu raamatuid kaasa. Kord viskas filmilavastaja Nicolas Roeg Bowie raamatuid nähes nalja, et kuulsa muusiku suurim probleem on see, et ta ei loe piisavalt palju. Hiljem tunnistas Bowie, et ta sai alles mitu kuud hiljem naljale pihta ja nahutas ennast seetõttu pikka aega muremõtetega, mida ta peaks küll järgmiseks lugema.