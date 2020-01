5 moodust, kuidas «lugemisblokist» üle saada

Häid raamatuid on väga palju, aga aega kipub nappima. Kui oled omale eesmärgiks võtnud rohkem lugeda ja tead, et tegelikult pakub see sulle suurt naudingut, siis võib ootamatult tekkinud lugemisblokk väga suruvalt mõjuda. Siin on Booksteri kaudu mõned soovitused, mis aitavad lugemisharjumusse uusi tuuli tuua ja lugemise vastu taas suuremat huvi tekitada.

Loe midagi lühikest

Otsi omale teadlikult lugemiseks midagi, mis võtab väga vähe aega. Kui näed, et välja valitud raamat on väga suur ja ajakulukas, siis lükkad sellega alustamist muudkui edasi, sest alustamine ja mahukasse teosesse süvenemine nõuab pingutust. Too oma lugemisrutiini värskendust mõne kergema või lühema raamatuga. Selleks sobivad hästi novellid, luulekogud või ka koomiskid.

Mine raamatukokku

Kui sul on kodus ootamas virn lugemata raamatuid, ei tundu mõistlik raamatukokku minna ja uusi juurde tuua. Raamatukogust laenutamisel on üks oluline eripära – kõik, mis võetud, tuleb õigeks ajaks tagasi viia. Võib-olla on tiksuv tähtaeg see, mis paneb sind kiiremini lugema?

Proovi audioraamatut

Kui sa ei ole audioraamatuid varem kuulanud, võib alguses olla raske süveneda. See tasub aga kindlasti proovimist, sest raamatu kuulamine on hea vaheldus lugemisele. Pealegi saab seda harrastada ka väga kiirel ajal, sest raamatut kuulata saab igasugu teiste toimetuste kõrvalt.

Proovi midagi täiesti uut

Igaühel on oma lemmikžanrid ja harjumusest ei panda sageli tähelegi, kui palju muid huvitavaid raamatuid välja antakse. Sunni end mugavustsoonist välja ja vali omale lugemiseks midagi sellist, millest varem oled suure kaarega mööda kõndinud.

Loe vana lemmikut uuesti