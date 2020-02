Esiviisik: need on maailma kõige rikkamad autorid 2020. aasta seisuga

Nora Roberts on USA kirjanik, kelle sulest on ilmunud paljud populaarsed armastus- ja kriminaalromaanid.

Stephen Edwin King on USA ulme- ja õudusulmekirjanik. Paljud Stephen Kingi teosed on ka ekraniseeritud. Tema romaanidel põhinevad filmid «Roheline miil», «Shawshanki lunastus», «1408», «Carrie» ja paljud teised.

James Patterson on ameerika põnevus- ja kriminaalromaanide autor. Tema teoste tuntum tegelaskuju on psühholoog Alex Cross.

J. K. Rowling on inglise kirjanik, kes on populaarse Harry Potteri raamatusarja looja. Pseudonüümi Robert Galbraith all on ta kirjutanud ka muud laadi romaane, sealhulgas kriminaalromaane.