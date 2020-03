MÕNUS AJAVIIDE ⟩ 15 vahvat lauamängu, mida perega mängida

«Kirbumängu» eesmärk on suure litri abil lennutada märklauale 6 väikest litrit (kirpu) ja saada võimalikult palju punkte. Ühe viskega on võimalik saada 10, 25, 50 või 100 punkti.

«Kirbumäng» kuulub retrosarja ja on 1970–1980ndatel ilmunud lauamängu kordustrükk. Kujundus ja reeglid on võimalikult identsed.

Mis on «tou»? Mitu musta sõstart peaks päevas sööma, et saada piisavalt vitamiini C? Kelle soolestik on pikem - inimesel või lambal? Kuhu koguneb rasv õunakujulisel rasvumisel? Reisi ümber söögilaua ja saad teada!

Mängus on kokku 1200 küsimust koos selgitusega, jaotatult kolme raskusastme vahel. Mängida saab kahel erineval mängulaual - nii, kuidas parasjagu tuju on.

See on põnev mäng kiiretele ja nutikatele! Ei ole just keeruline nimetada kolm koeratõugu. Aga kas saad sellega hakkama, kui aega on vaid viis sekundit ja sind põrnitsevad teised mängijad, oodetes, et kaotad pea? Aeg mängib sinu vastu! Ütle välja kõik, mis pähe tuleb, riskides pakkuda ka naeruväärseid vastuseid, sest sekundid jooksevad!