Joogaõpetaja Tiit Trofimovi 5 raamatusoovitust, mis aitavad paremini mõista enda ja teiste tundeid

Osho «Hirm». FOTO: Raamat

Osho

Kirjastus: Sinisukk

Ilmumisaasta: 2015

See on Tiit Trofimovi põhiline soovitus. See raamat aitab paremini mõista ja märgata hirmude vajadust ja annab meetodeid, kuidas hirme lahustada.

Oma raamatus viib Osho lugeja samm-sammult läbi selle, mis inimeses hirmu tekitab – alates füüsilise ohuga silmitsi sattumisele järgnevast reflektoorsest «võitle-või-põgene» reaktsioonist kuni inimmeele ja -psühholoogia mõistus- ja mittemõistuspäraste hirmudeni. Tema sõnul alles pärast seda, kui oleme tuulutanud kapid, avanud aknad ja vaadanud voodi alla, et näha, kas koletis tõepoolest seal elab, suudame tasapisi oma mugavustsoonist väljuda ja õppida elama koos ebakindlusega, mida elusolek endast kujutab – seda ebakindlust isegi nautides. Raamat lõpeb meditatsioonisarjaga, mille eesmärk on aidata lugejal muuta oma suhtumist hirmu ja hakata selles nägema mitte komistuskivi, vaid abivahendit teel sügavama eneseteadvuse ja -usalduse poole.

***

Anatoli Nekrassov «Mees ja Naine». FOTO: Raamat

Anatoli Nekrassov

Kirjastus: Pegasus

Ilmumisaasta: 2017/2018

See raamat aitab paremini mõista mehe ja naise vahelisi suhteid.

Kuidas me ka armastuse kolmnurkadesse ei suhtuks, on need ometi osa meie elust, suhtelisuse ookeanist, kus me elame. Me kardame eksida, purustada oma ja võõrast saatust, tahame kaitsta perekonda võõra «sissetungi» eest. Tahame, kuid sageli see meil ei õnnestu...

Kas armastatud inimest võib petta, reetmata iseennast? Mis on reetmine? Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on ikka tõelise armastusega? Kõiki neid küsimusi käsitleb tuntud autor, psühholoog Anatoli Nekrassov.

***

Anneli Sihvart «Gunnar Aarma elutarkused». FOTO: Raamat

Anneli Sihvart

Kirjastus: Pegasus

Ilmumisaasta: 2013/2014/2016

See raamat näitab, kuidas usalduses ja sisemises tarkuses elanud mehe tee võis olla väga värvikas ja põnev.

2016. aastal on eelkõige idamaa tarkuste vahendajana tuntud teadjamees Gunnar Aarma 100. sünniaastapäev. Suurem osa tema teadmistest on olnud suunatud inimestele, kes ei ole õnnelikud. «Mu guru veenis mind, et inimene on kõikvõimas ja esijoones tuleb seda kõikvõimsust kasutada, et õnnelikuks saada,» on öelnud Gunnar Aarma. «Selleks, et olla õnnelik, peab inimene õigesti mõtlema, õigesti hingama, õigesti toituma ja küllaldaselt liikuma. Kui nüüd hinnata nende tegurite tähtsust proportsioonis, on tulemus ligikaudselt selline: õige mõtlemine – 70 protsenti, õige hingamine – 10 protsenti, õige toitumine – 10 protsenti ja küllaldane liikumine – 10 protsenti. Võib julgesti öelda, kui inimene seab oma mõtlemise korda või tänapäevaselt öeldes suudab muuta ennast stressivabaks, siis ta tõenäoliselt saab oma hädadest lahti.»

***

Osho «Raamat lastest». FOTO: Raamat

Osho

Kirjastus: Pilgrim

Ilmumisaasta: 2014

«Vaata lapse silmadesse – midagi sügavamat pole olemas. Lapse silmad on nagu põhjatu sügavik.» – Osho